Shakira y Gerard Piqué siguen ventilando los trapitos al sol en los medios sobre su separación. Esta semana la cantante estuvo en el programa de Johny Fallon y Piqué hizo lo propio en una entrevista con Jordi Basté. Ahora, el ex jugador fue visto en la casa de su ex pareja y generó la ira de Clara Chía Martí.

Una vez que la cantante de “Monotonía” regresó a Barcelona con sus hijos, Piqué se acercó hasta la residencia que compartían hasta hace poco para retirar a los niños. Una vez más, se lo notó nervioso y ansioso, expectante de no ser fotografiado por los paparazzis. Clara Chía ya no soporta esa situación y nuevamente no pudo controlar su furia.

El ex jugador del Barcelona fue visto cuando estaba en la puerta de la casa esperando, en su vehículo, a Milán y Sasha. No se bajó del vehículo en ningún momento. Incluso cuando una persona se acercó a entregarle los objetos personales de los niños, él sólo atinó a ordenarle que los dejara en la parte trasera del vehículo.

Una vez que los niños salieron de la residencia, Gerard Piqué emprendió la retirada a toda velocidad. Como lo ha realizado en otras oportunidades. Para no ser captado en esa posición tan incómoda ni tener que hablar con nadie. Informa Voces Críticas.

Cabe remarcar que es la primera vez que los hijos de Shakira se encuentran con su padre después de haber participado de la presentación de la cantante en el programa de la NBC junto a Bizarrap. Allí los niños aparecieron felices compartiendo el momento con su madre.

Eso habría molestado mucho a la pareja de Clara Chía y días después dio una entrevista donde evadió hablar de la cantante. Dijo que lo hacía para proteger a los niños. Ahora, fue hasta su casa para cumplir con el régimen de visitas y llevarlos a su casa.