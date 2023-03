La reina Letizia conforma un matrimonio muy estable con el rey Felipe, con dos preciosas hijas que ha sabido educar muy bien ya que la mayor de ellas en un futuro será la reina de España. Elegante, justa, estricta, y muy acertada son algunas cualidades que hacen a la soberana una mujer especial.

Bien sabemos que la reina Letizia podría parecer un poco fría y hasta distante, pero para muchos expertos en realeza, la alteza cuenta con una debilidad que nunca ha podido controlar y es no poder ser ella misma, siendo este uno de los precios de la Corona.

Según una autora conocedora de la familia real, comenta sobre cuáles son las grandes debilidades de la esposa de Felipe, y es que no ha sido fácil para ella tener que agradar a todo el mundo, pero está segura de que mejorará con el tiempo, quizás sea su carácter fuerte y lo posesiva que es que la hacen distanciar de las personas.

La autora ha expresado también que tanto la reina Letizia como el rey Felipe deben ser más espontáneos con su pueblo, deben ser más libres y más humildes, sobre todo la madre de las princesas quien es la que está al frente de cada evento y es la que obliga a su esposo e hijas a no tener contacto con las personas ajenas.

Bien sabemos que la reina Letizia viene de tener contacto con el público, pues el trabajo que ejercía antes de formar parte de la realeza se lo permitía, sin embargo, estas reglas las cambió una vez que fue reina. Sin embargo, está consciente de que debe trabajar esa imagen de falta de empatía y frialdad que muchas veces se le atribuye.

“Yo se que no le agrado a todo el mundo, no he nacido para caer a todos, estoy trabajando en ello, y espero lograr cambiar”, fue la severa confesión de la reina Letizia que generó alarma en Zarzuela, quienes esperan que cambie un poco ya que es una mujer muy controladora.