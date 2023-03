Gerard Piqué y Clara Chía ya no se esconden como al principio de su relación. Ahora, no se ocultan y muestran su amor en cada lugar que pueden. Por eso ya no es anormal verlo en restaurantes o reuniones con amigos, pero hay un lugar al que Piqué no ha llevado aún a su flamante novia y sólo conoce por fotos.

El ex jugador del Barcelona era asiduo asistente, con Shakira, al restaurante más caro del mundo que se encuentra en Ibiza. Se llama Sublimotion y allí suelen concurrir muchas estrellas y celebridades tales como Paris Hilton, Cristiano Ronaldo, entre otros.

Ha llamado la atención que Piqué aún no llevó a su pareja a ese lugar tan exclusivo. Es que, de acuerdo a la información sobre el lugar, el precio del menú de allí es de unos $1800 euros, es decir 1900 dólares. Es que restaurante es uno de los más exclusivos y cuenta con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol. Informa Voces Críticas.

Cabe remarcar que los especialistas en gastronomía revelaron que el lugar es de tiene una gran performance y los que lo visitan pueden disfrutar no sólo de la más rica y variada comida, sino que también viven una experiencia única. Es que es tan exclusivo que sólo se reciben unos 12 comensales por noche, por eso era uno de los preferidos de Gerard Piqué y Shakira, allí vivían un momento íntimo y relajado.

Es que ese icónico restaurante tiene una característica novedosa. Es Los que concurren pueden vivir una experiencia extraordinaria. Es que mediante la realidad virtual pueden disfrutar de distintos espacios y lugares sin moverse. es un verdadero show en que se combinan música, luz e imágenes sorprendentes.

Si bien muchos se han sorprendido de no ver a la flamante pareja en el lugar, consideran que pronto podrán concurrir para disfrutar de un momento único y especial.