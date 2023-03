La entrada de la cantante Karol G a la industria de la música fue en 2007, pero su carrera realmente despegó en 2017, cuando lanzó el sencillo “Ahora me llama” en colaboración con Bad Bunny. Actualmente, la colombiana se encuentra entre las cantantes más escuchadas del género urbano.

Todos saben que Karol G es amante de la comida. Sobre todo de la gastronomía colombiana, y durante el día no deja de pensar en los platos que comerá. No obstante, hay alimentos que no son de su agrado y nunca los probaría.

En una página web de una cadena de televisión en Estados Unidos, se puso al descubierto que Karol G no soporta la comida de mar. Ella misma dijo que odia la comida del mar con toda su alma. Sus seguidores quedaron sorprendidos, ya que ella es de Medellín, donde la comida marina es muy popular. Informa Voces Críticas.

Con esto no quiere decir que la cantante de “TQG”, no disfruta de una buena playa del Mar Caribe o de la costa colombiana, pero la comida definitivamente no. Tan exagerado es su odio hacia los mariscos y pescados que no permite que en su mesa se sirva ningún plato que lleve esos ingredientes marinos.

Ahora bien, lo que sí disfruta la cantante colombiana es un buen plato de pasta, sobre todo si se trata de unos espaguetis a la bolognesa con queso y acompañado de pan con mantequilla. En un video que hizo con su hermana, donde las dos estaban cocinando un plato de pasta, “La Bichota” confesó que esa es su mayor debilidad en la comida, ya que le recuerda su infancia.

Los seguidores de Karol G hicieron estallar las redes sociales con comentarios muy gratificantes para la cantante colombiana. Algunos le escribieron que la pasta es un plato que le gusta a todo el mundo, mientras que los alimentos marinos tienen muchos detractores.