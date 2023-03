El caos se desató en Hollywood y los famosos que serán nombrados no quieren volver a sus casas, pues una fuerte denuncia salió a la luz e involucraría a un exclusivo club al que pertenecen importantísimas personalidades. Seguí leyendo.

Una carta anónima llegó al mundo de las celebridades con una fuerte confesión: una personalidad muy famosa habría sido denunciada por involucrarse en el matrimonio de uno -o varios- socios del club, informa Voces Críticas.

El Sherwood Country Club es un club de campo completamente exclusivo donde no cualquiera puede ser socio, solo las celebridades de primer nivel pueden ser parte. Aún así, ni ellos se salvan de las infidelidades.

“Descubrí que mi esposo había tenido una relación sentimental con uno de los miembros del club de tenis”, exclamó la mujer, cuya identidad no se sabe. Lo que sí se sabe es quiénes son miembros del club. Mirá:

Mel Gibson, Jack Nicholson, Will Smith, Justin Timberlake, Sylvester Stallone, Wayne Gretzky y Caitlyn Jenner. Exacto, la mujer involucrada sería la protagonista de “Keeping up with the Kardashians”, pero aún se desconoce quién es el hombre que ha sido infiel.