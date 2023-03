Juan Carlos I reinó unos treinta años en España, en ese lapso de tiempo hizo cosas buenas como también algunas que hasta el día de hoy avergüenzan a la familia real española.

A diferencia de los reyes actuales, Felipe VI y Letizia, el rey emérito Juan Carlos I no movía un dedo en cuanto al trabajo que debía hacer cuando era un monarca, hasta se daba el lujo de cazar elegantes como un modo de despejar su mente, también se dio a conocer fotos del restaurante que frecuentaba.

Al parecer el padre de Felipe VI le gustaba ir a un restaurante particular a tener sus reuniones clandestinas, a las que también asistían ex presidentes, el nombre del sitio era El Landó, quedaba en el centro de Madrid y fue como la segunda casa de Juan Carlos I.

En dicho lugar fue que el rey emérito Juan Carlos I consumía deliciosas comidas a las que no podía negarse, fue entonces que comenzó a bajar de peso y no había marcha atrás, ya que le costaba mucho decir no cuando le ofrecían manjares.

Ahora se supo que Juan Carlos I volverá a Madrid los días 19, 20 y 21 de mayo para un reencuentro con su familia y también irá de visita a ese restaurante que aún sigue funcionando, informa Voces Críticas.