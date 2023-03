Todo el mundo sabe que entre Kate Middleton y Meghan Markle existe una rivalidad muy notoria. Cuando se les veía juntas en algún acto o ceremonia, sus caras no escondían la mala relación que tenían.

Las razones que tienen ambas para no tener una buena relación no se sabe a ciencia cierta. Siempre cuando coinciden en algún lugar se les ve tensas, en conclusión no se llevan nada bien. En la entrevista que hizo Oprah a los Duques de Sussex, Meghan confesó que la Princesa de Gales la hizo llorar el día de su boda con el Príncipe Harry en 2018.

De hecho, la esposa de Harry de Windsor, nunca fue específica con el motivo de su llanto en ese momento especial. Por comentarios de salón, parece que Kate no estaba muy conforme con los vestidos que llevaban las niñas de las flores. Pero eso no está oficializado. Informa Voces Críticas.

La artista británica, Alison Jackson, ha tomado todos estos rumores de la mala relación entre las dos royals y ha realizado un trabajo artístico que consiste en retratar la intimidad de la familia real de manera burlesca y sarcástica y nadie del palacio ha logrado detenerla ya que en otras ocasiones retrata momentos que pueden resultar ofensivos.

La secuencia de fotografías muestran a las dos mujeres que interpretan los papeles de Meghan y Kate, manteniendo una pelea que incluye patadas y tirones de cabello. Las imágenes son intencionales y para darles más dramatismo tienen un efecto borroso y en movimiento, simulando fotos de un paparazzi.

Alison es una fotógrafa y cineasta que trabaja con la cultura pop, el morbo, la ironía y la ilusión. Uno de sus trabajos más apreciado por ella son las fotos íntimas de Camilla Parker después de su boda con el Carlos III. Igualmente, aquellas que imágenes atrevidas de Kate Middleton y el Príncipe Willliam.