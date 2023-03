No es secreto para nadie que una de las mujeres más buscada y aclamada por el público es Georgina Rodríguez popularidad que alcanzó con su relación sentimental con uno de los mejores de fútbol. Sin embargo, sabemos muy bien que la Jaca es también una mujer independiente y que con esfuerzo ha logrado emprender muchos negocios lucrativos.

Uno de los que la hecho conocida a nivel mundial en su documental “Soy Georgina” donde la misma Georgina Rodríguez es la protagonista y donde expone cómo ha sido su vida, los procesos, los éxitos, los traumas y sufrimientos.

Es aquí en esta segunda temporada de su docuserie donde la pareja de Cristiano ha querido compartir un nuevo adelanto en el que se la puede ver destrozada y llorando por el fallecimiento de uno de sus hijos. Vale recordar que el pasado año específicamente el 18 de abril, el jugador y la morena anunciaban a sus seguidores la noticia más triste de su vida, cuando falleció su mellizo. Informa Voces Críticas

Ahora en esta segunda parte, Georgina Rodríguez expone tristemente cómo pudieron afrontar esta dura pérdida y cómo resurgió para seguir enfocada en su trabajo y en su familia, recordemos que esta segunda parte de la serie fue filmada precisamente después de la muerte de uno de sus mellizos.

“La vida es muy dura, pero hay que seguir de pie. Tengo grandes motivos para continuar y ser fuerte”. Revela Georgina Rodríguez en el trailer, en el cual rompe a llorar al recordar el momento más triste de su vida. “Cristiano me dio mucho apoyo y me animó a seguir adelante, me aconsejó que siguiera con mi trabajo que eso me ayudaría”

A pesar de tanto sufrimiento que ha marcado su vida, Georgina Rodríguez confiesa que se actualmente se encuentra muy feliz y agradecida por tener una hermosa familia y un esposo súper detallista y comprensivo. “Es el amor de mi vida”, terminó diciendo ante las cámaras, no sin antes recordar que no pueden perder la segunda temporada de “Soy Georgina” a partir del próximo 24 de marzo en Netflix.