Aunque aún resta que lo comunique oficialmente el club, Julián Álvarez ya estampó la firma y estiró su vínculo contractual hasta 2028 con el Manchester City. Según informan desde Inglaterra, el campeón del mundo pasaría a ganar el doble de lo que venía percibiendo salarialmente.

Understand Julián Álvarez has signed the new contract with Manchester City few minutes ago, done and sealed as expected 🚨🔵🇦🇷 #MCFC

Deal completed in Manchester in the morning, it’s all signed — contract valid until June 2028 with improved salary, club statement to follow soon. pic.twitter.com/uxnuV3ZYtI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 16, 2023