Una vez más Bárbara Rey vuelve a estar en el foco de las noticias en todo el mundo, y es que después de tantas entrevistas, la actriz finalmente ha compartido en su última aparición pública la confesión más impactante sobre la reina Sofía que no ha dejado a nadie indiferente.

Fue en una entrevista realizada el 14 de febrero cuando Bárbara Rey decidió poner fin a los rumores y contó a “Viajando con Chester” para hablar sin tapujos y contar los grandes secretos que se esconden tras su amorío con el rey juan Carlos.

Una de las cosas que dijo la actriz y vedette fue como inició su aventura con el anterior jefe de Estado español: “El emérito me contactó vía telefónica, me llamó a mi casa, en ese entonces yo vivía con una amiga y cuando llegué del trabajo me lo dijo, pero yo no me lo creí”. Informa Voces Críticas

Bárbara Rey recordó aquel momento con cierta nostalgia, afirmando que el rey de aquel momento era muy guapo y caballeroso, para ella era muy difícil no aceptar su jugada, ya que temía que pudiera influir negativamente en su trabajo, además agregó que no se había enamorado del rey, porque entendía que sí lo hacía sufriría mucho.

Bárbara rey también habló sobre los encuentros que tuvo con la reina Sofía, a pesar de lo complicada que era la situación, la soberana era muy amable con ella. Su relación con la emérita nunca fue grotesca, todo lo contrario, siempre fue muy cortés.

“La consorte era muy encantadora conmigo, siempre se ha preocupado por mi familia. Me preguntaba por mis hijos, no sé si a los demás les preguntaba lo mismo. Conmigo su trato era especial. Son pocas las ocasiones que hemos coincidido”. A pesar de no compartir detalles sobre estos encuentros, Bárbara Rey afirmó que estás conversaciones generalmente se daban en actos que tenían lugar en Zarzuela.