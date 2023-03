Hoy jueves 16 la sinfónica de Salta brindará el primer concierto de la temporada 2023 bajo la dirección de Gonzalo Hidalgo, quien resultara ganador del concurso público, abierto e internacional realizado por la Secretaría de Cultura mediante el Instituto de Música y Danza el pasado año. El encuentro tendrá lugar a las 21 hs., en el Teatro Provincial (Zuviría 70).

El programa elegido para esta ocasión es Sinfonía Nro. 9, Op. 95, “del Nuevo Mundo” de Antonín Dvorak, Rhapsody in blue (Versión de Guillo Espel) de Georges Gershwin, y Obertura 1812 de Piotr I. Tchaikovsky.

Las entradas generales de $500 están a la venta en www.saltaticket.gob.ar . Jubilados y estudiantes ingresan de manera gratuita presentando la acreditación correspondiente.

Gonzalo Hidalgo, director

Director de Orquesta, Fagotista y Médico Cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela. Comenzó sus estudios musicales a la edad de nueve años en “El Sistema” de Orquestas Venezolanas, en la provincia de Barinas.

Estudió fagot con los maestros Antonio Aray, Henning Trog, Stefan Schweigert, (Sinfónica de Salta y Filarmónica de Berlín) y Matthias Racz, (Orquesta Tonhalle Zurich). Como fagotista principal de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela ha actuado bajo la batuta de Gustavo Dudamel, Simon Rattle, Daniel Barenboim y Claudio Abbado en las salas y festivales más importantes de la música clásica de la actualidad.

De la cátedra de dirección de los maestros Eduardo Marturet y Teresa Hernández, Gonzalo ha dirigido algunas de las orquestas juveniles y profesionales más importantes de Venezuela, Colombia y Perú. Posee una Maestría en Música de la Universidad EAFIT de Medellín-Colombia, con el maestro Alejandro Posada. Fue finalista del concurso internacional para Director asociado de la Orquesta Sinfónica de Singapur, y finalista para el cargo de Director Titular de la Longwood Symphony Orchestra, Boston. Actualmente es Director Itinerante de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Miembro del Comité Rector de la Escuela Nacional de Fagot de “El Sistema”, Director Asistente de la Orquesta del Conservatorio de la Shenandoah University, Virginia – EEUU, donde cursa estudios de doctorado en artes musicales, mención dirección de orquesta.

En noviembre de 2022 ganó el Concurso Internacional para Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Salta.

Fernanda Morello, solista en piano

Licenciada en Artes Musicales con orientación en piano de la UNA. Estudió con María Fernanda Bruno, Diana Lopszyc, Juan Kaloustian, Pía Sebastiani, Antonio De Raco y Adela Marshall. Se perfeccionó en Nueva York, con Malcolm Trupp, Ralph Votapek, Alicia de Larrocha, Byron Jannis y Barry Douglas. Se destaca como maestra y mentora de las nuevas generaciones en sus cátedras en la UNA y en el Conservatorio Superior de Música “Ástor Piazzolla”.

Morello es un referente del diálogo de la música con otras artes. Iintegra la gran tradición pianística de su Buenos Aires natal, a la que suma su estilo propio y bello sonido. Su notable discografía comprende más de diez títulos. Recibió el Premio Gardel 2006 por la obra completa para dos pianos de Debussy y Shostakovich.

En 2019 participó como solista en el disco “Viento del Mundo”, de Gustavo Twardy y en el disco “Pianologías del Sur” de Cuacci. En 2020 lanzó “Territorios” su primer trabajo, nominado a los Premios Gardel, para el sello Virtuoso Records, con obras de Julián Aguirre, Alberto Ginastera y Eduardo Caba. Y en 2021 presentó “Habla el poeta”, con obras de Robert Schumann y Clara Wieck.

Como solista se presenta con la Orquesta Sinfónica Nacional, Filarmónica de Buenos Aires, y con las agrupaciones más importantes de Argentina. Ha interpretado los conciertos de Shostakovich, de Sergei Prokofiev, de Maurice Ravel, de Robert Schumann, de Mozart, de Francis Poulenc, de Manuel de Falla, de George Gershwin, de Gabriel Fauré, entre otros. Se ha presentado en Uruguay, Estados Unidos, España y Alemania. Ha sido distinguida con la Honorable Mention en el concurso “Association of Pianists and piano teachers of the Americas” de Nueva York.

Sobre los compositores y las obras

Antonín Leopold Dvořák (1841-1904) Natural del Imperio Austríaco, es uno de los grandes compositores post románticos de la segunda mitad del S. XIX. Considerado el principal representante del nacionalismo checo, supo extraer las esencias de la música de su tierra natal, sin perder la proyección internacional.

La fe cristiana y el amor de su herencia bohemia influyeron en su obra. Saltó a la fama con su composición “Himno Patriótico” (1873) de hondo calado nacionalista. Obtuvo el reconocimiento internacional con su colección de “Danzas eslavas”. Sinfonía del Nuevo Mundo (1893) fue compuesta durante su residencia en Nueva York, como Director del Conservatorio Nacional de Música de América.

La obra tiene gran relación con el título, que no está bien traducido, ya que Dvorak la llamó “Sinfonía desde el Nuevo Mundo” lo que queda reflejado en el último acorde que decrece hasta piano, un símbolo de su alejamiento de la vieja Europa.

Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893) Compositor ruso cuyo estilo ha logrado gran popularidad debido a sus melodías románticas y a su vida apasionada. Desde pequeño se sintió embelesado por la música de Mozart. Tchaikovsky no puede ser encasillado como nacionalista ruso por su estilo cosmopolita con modismos europeos.

Sus melodías suntuosas, de brillante orquestación, transmiten la pasión, el talento y la pasión rusa, combinadas con la estilística francesa. Es considerado “romántico en el crepúsculo del romanticismo”. Hombre de carácter hipersensible y reflexivo, amante de la naturaleza, gran lector y viajero. Sus obras se caracterizan por la belleza melódica, la sutileza rítmica, la orquestación, el desarrollo temático en las sinfonías, el efecto de dramatismo intenso y la evocación literaria de sus poemas sinfónicos. Obertura 1812, fue escrita para conmemorar la victoria de la resistencia rusa ante el avance de Napoleón Bonaparte.

El clímax final incluye una salva de disparos de cañón y repique de campanas. Se ha convertido en el acompañamiento de acontecimientos con exhibiciones de fuegos artificiales, como el Día de la Independencia de los Estados Unidos Se estrenó en Moscú (1882). Para la inauguración del Carnegie Hall de Nueva York (1891) fue dirigida por el propio Tchaikovsky.

Georges Gershwin (1898-1937) Compositor estadounidense que con pocos estudios formales y mucha intuición musical, profundizó su práctica de la composición. Sus canciones poseen invenciones armónicas no convencionales.

Fue el primero en hacer oír una voz autóctona, en moldear elementos procedentes del jazz con la tradición clásica, el creador de un estilo que sintetiza las dos tradiciones: la estadounidense que unifica el jazz y el espiritual, con la sinfónica europea. Su hermano, Ira Gershwin es el autor de casi todas las letras de sus canciones, su colaborador en revistas, musicales y en la sátira política Of Thee I Sing (1931) la primera comedia musical que obtuvo un Premio Pulitzer. Rhapsody in Blue, (1923) la compuso para Paul Whiteman. Gershwin abandonó los éxitos fáciles para reunir el jazz con la música europea. El blue es la expresión de la nostalgia que lo inspiró a expresar la contradicción de la vida en las grandes metrópolis apresuradas, en la rigidez de sus construcciones geométricas. Esta obra influyó en los compositores que comenzaron a utilizar los patrones rítmicos del jazz.