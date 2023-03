La llegada de Cristiano Ronaldo al fútbol de Arabia Saudita sorprendió a todos, sin embargo, el portugués logró adaptarse rápidamente y ya ha marcado sus goles y asistencias en el Al-Nassr.

El arribo del delantero al club fue algo que impactó a todos, pero abrió las puertas para que otros jugadores acepten jugar en esos equipos, algo que antes no ocurría. Por esa razón, tras conocerse que Lionel Messi podría terminar su vínculo con el PSG una vez que finalice su contrato en junio de 2024, un equipo de Arabia Saudita le mandó una oferta y terminar enfrentándolo nuevamente con el delantero portugués.

En ese sentido, el capitán de la Selección Argentina no rechazó la oferta del Al-Hilal, pero sí exigió un millonario sueldo para concretar su llegada. Según había trascendido, Messi había pedido 600 millones de euros al año, una exorbitante cifra.

De esta manera, quienes representan a la ‘Pulga’, argumentaron que Messi debe ganar mucho más de lo que gana Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, esto debido al nivel con el que llegaría al club árabe, siendo el mejor jugador del Mundial de Qatar, ganando el The Best y consagrándose Campeón del Mundo con la Selección Argentina.

Actualmente, el ex jugador del Real Madrid es el futbolista mejor pago del mundo, cobrando 200 millones de euros al año. Por lo tanto, Cristiano Ronaldo no se quedó callado ante el millonario sueldo que pidió Lionel Messi y reaccionó de una particular manera. Informa Voces Críticas.

Tras enterarse, el delantero portugués compartió unas imágenes en su cuenta oficial de Instagram en las que se lo veía a él en el partido del Al-Nassr por la Copa del Rey de Arabia Saudita. El equipo del ‘Bicho’ salió victorioso por 3-0 y pasó a semifinales, por lo que con el posteo Ronaldo demostró que él también continúa estando en un gran nivel.