Desde el romance de Selena Gómez con Justin Bieber y su tormentoso final público que terminó en el matrimonio del cantante con Hailey Bieber, todos los fanáticos de Selena aguardan un final de amor feliz para la cantante porque consideran que se lo merece tras todos sus problemas estos últimos años y ahora hay rumores de romance, pero un video en TikTok confundió a sus seguidores.

Selena tras ser diagnosticada con lupus y recibir un trasplante de su mejor amiga para sobrevivir y recibir la noticia de su infertilidad como efecto de las pastillas para la bipolaridad que también sufre, Selena ha mostrado su viaje de superación en un nuevo documental de Apple Tv y parece que la cantante va de la mano con un nuevo chico.

El año pasado fue capturada caminando por las calles de Nueva York muy contenta y cariñosa con Andrew Taggart, el músico de la famosa banda “The Chainsmokers”, y esto explotó una serie de comentarios y rumores de que la pareja había oficializado su relación, pero un último video en TikTok demuestra que en realidad sigue soltera, o eso quiere hacer creer.

En el video se le ve utilizando un audio gracioso donde dice “me da risa cuando las chicas dicen: mi crush no me presta atención, chicas mi crush ni siquiera existe”. Esta publicación, en una red social que había dejado de lado por varios meses, generó duda en todos ya que creían que su amor o su pareja era Taggar pero al parecer el músico estadounidense no logró conquistar su corazón. Informa Voces Críticas.

Con la riña entre la también actriz de “Only murders in the building” y Hailey Bieber, los internautas siguen escudriñando cualquier movimiento de ambas para saber si hay otra polémica que no hayan descubierto pero el esfuerzo de ambas últimamente para parecer que se llevan bien y no hay ningún problema entre ellas.

Aunque pareciera que no existe una relación entre Selena y Andrew, todos aguardan con altas expectativas conocer un poco más de la vida privada de la actriz de Disney Channel y si esta oculta algo o realmente está disfrutando su tiempo de soltería con sus amigas y dedicándose a ella y al trabajo como lo repite constantemente en sus redes.