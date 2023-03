El rey emérito Juan Carlos I reside en Abu Dabi desde 2020, donde dejó atrás a su familia y a su reino para desligarse de ciertas responsabilidades que España le imponía. Consideró que huir sería la mejor opción, pero ahora quiere regresar al país que lo vio crecer. El rey Felipe VI le puso una extrema condición y así reaccionó.

Juan Carlos I considera que ya no le quedan tantos años en este plano, por lo que quiere rápidamente volver a sus tierras y pasar sus días entre los suyos. Si bien no tiene problemas de salud, o no los ha dado a conocer, el emérito considera que ya es hora de instalarse en España.

Sin embargo, el rey Felipe VI no se ha mostrado del todo contento, mucho menos la reina Letizia. Pues si bien Felipe VI quiere tener a su padre cerca, este le ha puesto condiciones que no provoquen el descontrol del hombre y mucho menos la polémica.

En la Casa Real de España se cuida mucho la imagen, esto se puede ver al saber que Letizia no quiere que sus hijas, la Infanta Sofía y la princesa Leonor, estén cerca de su abuelo o de sus primos, Victoria Federica y Froilán.

La gran condición es: no puede pisar Sanxenxo nuevamente. Pues claro, menudo lío tuvo que aguantar el actual rey luego de la polémica de su padre allí. El problema es que Juan Carlos I reaccionó con total desinterés a ello y así planea su vuelta.

El hombre ha pedido que los trabajadores preparen su velero, el Bribón, ya que quiere regresar a España para el próximo Campeonato de Vela, informa Voces Críticas. No quiere perderse la competición, que justamente es en Sanxenxo. Esto se dará en mayo y luego en junio. Además, debe atender la coronación del rey Carlos III.