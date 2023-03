Es de público conocimiento que el príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton atraviesan un duro momento como matrimonio, que los podría al bordo del divorcio, causando graves consecuencias a la Familia Real.

Según afirma fuentes cercanas a la realeza británica, los príncipes de Gales estarían teniendo discusiones muy duras, que confirmarían la inevitable separación, a pesar de que se siguen mostrando juntos en los actos oficiales.

Tal es así que el especialista Tom Quinn, en su libro ‘Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family’, afirma en MusicMundial que ambos afrontaron tensos cruces y se habrían tirado con diversos objetos.

Lo cierto es que tanto el príncipe Guillermo como Kate Middleton habrían perdido la cordura, ya que están rodeado por los rumores de crisis y separación, que cada vez son más fuerte ante la prensa. Informa Voces Críticas.

Según afirma este especialista, ambos parecen ser muy tranquilos, pero constantemente deben ser asistidos por los ayudantes del palacio, para calmar las ‘guerras’. Además, narra que se pelean, gritan y se dicen cosas muy desagradables, además de que el ya no es detallista con ella.