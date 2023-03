El polémico caso de Dani Alves, quien ha sido acusado de abuso a una menor, se sigue de cerca en las redes sociales. Es por ello que sus cercanos manifiestan por allí todo lo que sucede entre ellos.

En este caso, fue el hermano de Dani, Ney Alves, quien no se quedó callado y arremetió contra Joana Sanz, ex novia del futbolista. Esto sucedió ya que la joven publicó una desgarradora carta escrita a mano expresando que no seguiría su relación con el jugador.

Esto no le hizo ninguna gracia a su hermano, ya que rápidamente expresó: “Les voy a dar un consejo, y es bueno incluso para mí. Nunca esperes consideración, reconocimiento ni lealtad de nadie. Tenemos que estar alerta”.

Además continuó: “La misma persona que te hace un gran bien es la misma que mañana te tirará al suelo y te aplastará sin piedad”, finalizó haciendo clara referencia a lo publicado por su ex cuñada.

Esta no fue la primera vez que la habría atacado en redes sociales, pues el hombre parece no dejarla tranquila. “Señoras y señores, esta es la digna Joana Sanz, que está sufriendo mucho con la muerte de su madre”, expresaba en un pasado luego de que ella compartiera imágenes de los eventos laborales a los que asistía.

Lo sucedido es una clara señal del ambiente en el que los Alves viven, cosa que les hace mucho ruido a la audiencia y comentan que podría perjudicar su caso. “Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiese romperme en mil pedazos”, habría escrito Joana en su carta, informa Voces Críticas.