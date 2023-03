Desde que decidió tomar distancia de las actividades reales, Meghan Markle ha quedado en el centro de la polémica tanto para el pueblo británico como para los medios de comunicación, quienes cuestionaron su decisión.

Para la esposa del príncipe Harry no fue sencillo soportar los cuestionamientos, por lo que salió a defenderse contra todo a través de la docuserie de Netflix que lanzó junto a su marido, en la que perjudica a otros integrantes de la corona británica.

Esa situación empeoró aún más las cosas, sobre todo desde que el propio Harry expuso a la actriz mediante el libro Spare, que trata sus memorias y contiene información reveladora sobre los royals.

Todo eso hizo que la nuera de Carlos III pase un plano secundario para la Familia Real, más aún desde que falleció la reina Isabel II y la propia Camilla Parker decidió tomar las riendas del Palacio de Buckingham.

Por si faltaba algo, el actor Brian Cox lanzó duras críticas contra Meghan Markle, al confirmar que ella fue muy ambiciosa al ingresar a la realeza, por lo que dejó un manto de dudas sobre el amor con Harry.

El artista tiene una reconocida postura antimonárquica, por lo que no resultan descabelladas sus declaraciones. En particular, se encargó de señalar que Meghan conocía el sistema y sabía en lo que se estaba metiendo. También insistió en destruir la monarquía, porque la considera como algo no viable y sin sentido.