Este viernes 17 de marzo, Taylor Swift hizo el lanzamiento oficial de una variedad de canciones inéditas en honor al inicio de su gira mundial. La cantante impactó a sus millones de fans con esta increíble noticia.

Y es que el tour llamado “The Eras Tour” comienza este mismo día en distintos países, iniciando por su natal Estados Unidos.

La cantautora reveló su plan a través de sus distintas cuentas de redes sociales, comentando que publicaría sus temas a partir de las 12:00 am. Entre ellas destacan “Safe and Sound”, “Eyes Open”, “If This Was a Movie” y “All of the Girls You Loved Before”.

Mientras que “Safe and Sound” y “Eyes Open” fueron escritas hace un par de años atrás, canciones como “If This Was a Movie” fue un single adicional al momento en que hizo el lanzamiento de su reconocido disco “Speak Now”, durante 2010.

Por su parte, “All of the Girls You Loved Before” es uno de los temas completamente inéditos en la extensa discografía de Taylor Swift.

En su primera etapa, la gira de la intérprete se extenderá hasta el mes de agosto del presente año. Para luego avanzar a otros países en el continente Europeo, Asiatico y más.