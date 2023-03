El Dibu Martínez conquistó a toda Argentina gracias a sus manos y a sus pies divinos. Si no hubiera sido por su accionar en el pasado Mundial de Qatar 2022, lo más probable habría sido la pérdida del equipo albiceleste. Y su iconicidad se sigue superando día a día; no solo ganó el premio Best a mejor arquero hace unas semanas, sino que consiguió un nuevo seguidor: el príncipe Guillermo.

El duque de Gales es conocido por ser un ferviente seguidor de Ashton Villa. Tanto que hasta se le vio festejando con sumo entusiasmo cuando el equipo ascendió de categoría en el año 2019.

Ayer, el 16 de marzo, el príncipe Guillermo visitó las instalaciones del lugar y mantuvo charlas con diferentes miembros del plantel. La misma cuenta oficial del equipo subió un posteo con la leyenda “Up the Villa”, informa Voces críticas.

Pero entre todos los jugadores de la agrupación, se ve que el duque de Gales tuvo un favorito: el Dibu Martínez. Se acercó para sacarse una foto con él. Y la imagen causó todo el revuelo en redes.

El mejor arquero del mundo compartió así un momento junto al heredero del trono inglés, brillando con amplias sonrisas.

De esta forma, el mundo del fútbol argentino y la corona inglesa colisionaron entre sí y la foto menos pensada surgió de este choque. El Dibu Martínez sigue traspasando fronteras.