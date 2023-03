La situación de Lionel Messi en Francia no es la mejor, el jugador no sabe si seguirá jugando en PSG y la negociación por su contrato está pausada. Sumado a esto, los hinchas del club francés no dejan de hostigarlo.

Ser el mejor del mundo tiene una gran desventaja y es que siempre se le va a exigir más por lo que su nivel representa. Messi sabe de esto, pero no deja de ser una situación injusta que los ultras del PSG solo carguen contra el argentino.

Ya se conoció que planean una gran silbatina contra Messi el próximo domingo en el Parque de los Príncipes. Algo que el propio Galtier definió como una locura en conferencia de prensa. Pero la última acusación de los hinchas es más insólita.

El jueves, Messi no participó del entrenamiento matutino del PSG y el club no comunicó la razón. Ante este escenario de duda, los hinchas empezaron a acusar a la “Pulga” de fingir una lesión para no jugar el domingo frente al Rennes.

Un comportamiento que no va con el profesionalismo del capitán de la selección y que desmintió enseguida al entrenar la mañana de este viernes bajo las órdenes de Cristophe Galtier.