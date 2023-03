La incertidumbre sobre el futuro futbolístico de Lionel Messi sigue creciendo a medida que pasan los días. Mientras algunos medios vinculan al astro argentino con distintos destinos, su agente acaba de revelar una noticia que podría sorprender a muchos: el rosarino no irá al Al Hilal de Arabia Saudita, tal como se había rumoreado en las últimas horas.

Jorge Messi, padre y agente del mejor futbolista del mundo, publicó un contundente mensaje en las redes sociales para desmentir las fake news que circulaban sobre la posible llegada del rosarino al equipo árabe. De esta manera, se esfuma una de las opciones que se barajaban para el futuro del 10.

En cuanto a su actual club, el Paris Saint-Germain, los aficionados están preocupados luego de la eliminación del equipo en la Champions League a manos del Bayern Múnich. Se dice que muchos hinchas buscan la salida de Lionel Messi del equipo francés. Sin embargo, el futbolista estaría dispuesto a renovar con el PSG siempre y cuando se presente un proyecto a largo plazo que busque mayor competitividad a nivel europeo.

A pesar de los rumores que lo vinculan con distintos destinos, lo cierto es que la Pulga no ha tomado aún una decisión sobre su futuro. Por lo pronto, se sabe que no jugará en Arabia Saudita y que su agente ha salido a desmentir las fake news que circulaban al respecto. ¿Seguirá en el PSG o cambiará de equipo? Es una incógnita que aún no tiene respuesta.

Lo que sí es cierto es que el futuro de Lionel Messi es seguido con atención por millones de aficionados alrededor del mundo. El jugador, que ha hecho historia en el fútbol con su talento y su dedicación, ha dejado una marca imborrable en el deporte y ha ganado la admiración de fanáticos y colegas por igual.

Seguramente pronto se conozca la decisión final del mejor jugador del mundo sobre su futuro. Mientras tanto, seguiremos atentos a todas las novedades que surjan en torno a este tema. ¿Será PSG su próximo destino o nos sorprenderá con alguna otra decisión inesperada? Sólo el tiempo lo dirá. Informa Voces Críticas.