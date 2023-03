No es secreto para nadie que la relación de Camila Parker con el rey Carlos inició con una mala jugada que ambos hicieron a espaldas de la princesa Lady Di, y cómo todo lo que se hace se paga, ahora la malvada y actual consorte está pagando su peor castigo.

Bien sabemos que cuando falleció la princesa Diana y Camila Parker formó oficialmente como nueva integrante de la familia, todos pensaban que la nueva historia de amor del rey Carlos sería la definitiva, tantos años pasaron la pareja sin formalizar su romance que cuando llegó la hora sería casi imposible imaginar algún motivo por el cual el amor se terminara.

No obstante, tras varios años juntos, a la actual reina consorte al parecer se le acabó la paciencia y estuvo muy cerca de abandonar el palacio y alejarse del rey Carlos y a pesar que no fue directamente culpa del monarca, la soberana ya no soportaba los desprecios y humillaciones en el palacio, de hecho, hasta fue capaz de amenazarlo al monarca.

Y es que según el medio británico The Radar Online, en el año 2018 cuando recién cumplían su treceavo aniversario Camila Parker se enfureció fuertemente con el rey Carlos después de tener un altercado con el príncipe William y Meghan, algo que el rey no le prestó mayor importancia por lo que no le brindó el apoyo a su esposa, cosa que la enfureció por tener preferencia con su hijo y le pidió el divorcio por la vía rápida.

Llena de ira por la situación Camila Parker se atrevió a decirle a su esposo que, si no intervenía y no la apoyaba contra sus hijos, se divorciaría y revelaría sus oscuros secretos que ni sus mismos hijos saben de él.

Pero afortunadamente, Camila Parker recapacitó y el rey Carlos admitió su error, y prometió que no permitirá que nadie se meta con ella, es por ello, que ante esta fiel promesa del rey a la consorte es que existen las diferencias entre su hijo menor y él, quien no ha querido reconocer que su esposa a pesar de los años sigue teniendo rencor contra ellos, ya que les recuerdan a su madre, la princesa Diana.