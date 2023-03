Bien es sabido que una de las mujeres royals que más carácter fuerte tiene y que se ha buscado con ello muchas enemistades es las reina Letizia, y es que la soberana tiene sometidos tanto a sus dos hijas como al rey Felipe, quien siempre se ha mostrado sumiso frente a ella cada vez que le habla.

No es secreto que la asturiana mantiene un estricto control en el palacio de Zarzuela, donde cada mínimo detalle debe ser como ella lo ha mandado, a la reina no le importa si el rey Felipe esté de acuerdo con ella o no, se dice lo que ella dispone y punto.

Por esas constantes decisiones es que el rey de España ha vivido momentos incómodos y hasta pone en quiebre su rol como Jefe de Estado ya que en más de una ocasión ha sufrido cuestionamientos y fuertes desaires que la reina Letizia ha provocado en diferentes momento a lo largo del tiempo que tienen de casado.

Y es que el rey Felipe es considerado como un hombre dócil, caballero, incapaz de alzarle la voz a una dama, es además respetuoso, cualidades que le ha impedido imponerse a las órdenes de su esposa y más de una vez han publicado los medios de prensa las humillaciones a las que el monarca es sometido por culpa de la reina ya que está obsesionada con su imagen y es demasiado perfeccionista.

Uno de sus desaires que vivió el rey Felipe fue cuando estando embarazada de la princesa Leonor no dudó en hacer saber su malestar y su desgana acudir al típico mítico viaje familiar a Palma de Mallorca para disfrutar del verano. Otro infortunio momento fue cuando su mujer le declaró la guerra a la reina Sofía al interponerse para no dejarla fotografiar con sus hijas, cosa que el rey reclamó y ella le repicó, sin duda ha sido la humillación que más ha sufrido el soberano español.

Como vemos son muchos años de constante tensión los vividos entre el rey Felipe y la reina Letizia, quien sufrió otra fuerte humillación fue cuando su propia esposa le decía el famoso “Déjame terminar” o “Jódete” en pleno evento ante el presidente de Uruguay, José Mujica. Tensiones del pasado que al parecer Letizia ha logrado mejorar ya que sus hijas están grandes y sería ella la avergonzada, dado que las princesas con esa fría actitud no se quedarían calladas ante el maltrato de ella a su padre.