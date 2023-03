Julio José Iglesias volvió a estar en el centro de la polémica tras hablar de la pareja de su hermana Tamara. Admitió que el joven no le cae bien.

El medio Informalia comentó que el cantante no tiene una gran aprecio por el joven. A pesar de mantener su postura admitió con pocas palabras que no le agrada tras decir que lo más importante es que le guste a ella, pero dijo que se merece a un gran tipo que esté a la altura de ella.

Falcó trata de unir a la familia ya que quiere a todos ensamblados y que se lleven muy bien. Trascendió que hubo una gran pelea entre los futuros esposos ya que Onieva se negó a ir a la fiesta de cumpleaños del hermano de ella y prefirió irse con unos amigos.

El deseo de la marquesa de Griñón es que todos asistan a su boda que tendrá lugar en el mes de julio.Quiere que todos vivan en armonía.

Se conoció que en el momento que Falcó se reconcilió con Íñigo, Iglesias no lo imaginaba y estaba en contra de esta unión, informa Voces Críticas.

Por el momento, el objetivo de reconciliación no estaría funcionando y lo tiene que resolver hasta julio. De no ser así, Tamara la pasará mal por no poder unir a sus seres queridos.