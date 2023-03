Es bien sabido que desde que se descubriera la relación entre la actual reina Letizia y el rey Felipe, a los reyes eméritos Juan Carlos I y Doña Sofía no les agradaba demasiado la elección que había hecho su hijo con respecto a su nueva novia, a pesar que lo aconsejaron para que no se comprometiera, el actual soberano decidió seguir adelante con su relación, hasta llegar a casarse con ella en el año 2004.

Pero con los años fue quedando atrás la amabilidad que demostraba los primeros años la reina Letizia en Zarzuela, y su cambio de actitud fue cada vez más evidente por lo que poco a poco fue distanciándose de sus suegros, sobre todo de la madre de Felipe, desde entonces ambas han protagonizado fuertes enfrentamientos, pero hubo que destacó por encima de todos y que fue la peor humillación pública que la hiciera su nuera a la emérita.

Ante los ojos de los medios de comunicación parecía que la relación entre la esposa del rey Felipe y su madre era perfecta, sin embargo, con el correr de los años la tensión entre ellas ha ido aumentando tras darse a conocer los escándalos de Don Juan Carlos I, para alejarla de su familia la consorte ha aplicado sus peores recursos para darle jaque a su suegra. Informa Voces Críticas

Una de la más grande humillación que vivió la emérita de parte de la reina Letizia tuvo lugar en la puerta de la Catedral de Palma, este suceso ocurrió en abril de 2017, cuando la madre de Felipe se paró para fotografiarse con sus nietas Leonor y Sofía y cuando la asturiana se percató de lo que haría, se puso entre el medio del fotógrafo para evitar la fotografía.

Pero no conforme con este desagradable gesto la reina Letizia afrontó delante de todos a su suegra, un hecho del que fueron testigos todos los presentes quienes no salían del asombro al ver la manera tan repugnante que actuó la ex periodista sin motivo alguno, solo por querer tener un grato recuerdo de sus queridas nietas.

Y es que no es la primera vez que la reina Letizia tiene problemas con la reina Sofía ya que no se muerde la lengua para mostrar su animadversión hacia su suegra y no le tiembla la mano ni la voz para expresar su malestar sea en el ámbito privado o de manera pública como fue en este caso.