Los rumores del reencuentro del Kun Agüero y Gianinna Maradona explotaron en las redes sociales y ahora los medios han puesto la mirada fija en ellos. Las respectivas parejas de ambos están en shock.

El primero en sospechar acerca de esta reconciliación fue Daniel Osvaldo, ahora ex pareja de Gianinna Maradona, quien no habría tolerado la cercanía que habría tenido su pareja con el ex jugador en el cumpleaños número 14 de su hijo.

Hace 11 años que el noviazgo entre ellos finalizó, pero parece que luego de verse rodeados de la familia que construyeron alguna vez, la chispa del amor se encendió y ahora quieren revivirlo, informa Voces Críticas.

Pues ambos fueron vistos en un hotel de Uruguay, donde Sofía Calzetti, la novia de Agüero, no habría estado presente -tampoco su hijo-. “Él llegó primero, ella después. Usaron un ascensor que no usa nadie: el de servicio”, habrían dicho los medios.

Al parecer estuvieron juntos dos días y totalmente solos. Se armó un operativo para que no se sepa, pero poco duró ya que los medios argentinos explotaron luego de enterarse. Sofía por su parte, se la vio subiendo historias a Instagram con sus amigas mientras jugaba al padel en Palermo Hollywood.