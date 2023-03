Pocos días quedan para el estreno de Soy Georgina en Netflix. Este 24 de marzo estará disponible la segunda temporada de la serie documental de Georgina Rodriguez. En ella muestra sus mejores momentos, así como los peores.

Como se pudo ver en el trailer, esta temporada será muy emotiva ya que la empresaria e influencer hablará de todo lo que le sucedió y sintió luego de la montaña rusa que fue su año. “40 millones de personas me siguen en las redes, pero nadie sabe cómo me siento”, comentó en el trailer.

Además, aclaró que ese año habría sido el mejor y el peor año de su vida. Pues podremos ver lo que sintió y vivió cuando perdió a su hijo en abril del año pasado, ya que las cámaras entraron luego de que Georgina y Cristiano Ronaldo reciban una de las peores noticias que podrían recibir padres que dieron a luz instantes atrás.

El resto de sus hijos también se encontraban en la habitación jugando y disfrutando de su nueva hermana, la pequeña Bella Esmeralda, la gemela que afortunadamente nació con vida. “Te preguntas cómo vas a seguir…”, habría dicho en ese momento, informa Voces Críticas.

“No estaba preparada para asumir o reconocer lo que me había pasado. No estaba preparada para contárselo a mis hijos”, expresó Georgina, quien además agregó que debió buscar una manera menos dolorosa de comunicarlo. “Les dije que había decidido no nacer”.