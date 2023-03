Jaldo: “Están queriendo ensuciar un proceso electoral”

“Ese partido de JxC que dicen que van a aganar las elecciones, que critican permanentemente que no hicimos nada, pero resulta que no se animan a competir, a presentarse el 14 de mayo a las elecciones. Están tirando la toalla antes que empiece el partido”, agregó el candidato a gobernador del Frente de Todos en diálogo con LG Play.

Siento vergüenza por esta actitud antidemocrática de pedir que se suspendan las elecciones y el miedo que tienen, la falta de valentía y coraje para someterse a la voluntad popular de los tucumanos el 14 de mayo

Jaldo recordó que el mismo planteo lo hicieron en la provincia donde hubo “un fallo contundente donde le denegaron la presentación de Alfaro”. “Hay un ocultamiento jurídico evidente de lo que falló la Corte Suprema de la provincia”. Es vergonzosa la actitud de JxC, la repudiamos totalmente”, expresó.

“Ellos están acostumbrados a judicializar procesos electorales, nosotros estamos acostumbrados a ganar elecciones. Por eso ellos siempre han sido minoría y nosotros hemos sido Gobierno. No hay ningún escándalo jurídico. Juntos por el Cambio no se quiere presentar a las elecciones. Sánchez y Alfaro no quieren competir con Jaldo y Manzur porque le tienen miedo, saben que todas las encuestas están 13 o 14 puntos abajo en la provincia de Tucumán”, cuestionó Jaldo.

Están queriendo embarrar un proceso electoral en la provincia de Tucumán