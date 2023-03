Julián Álvarez firmó la extensión de su contrato con el Manchester City y Pep Guardiola lo seguirá teniendo en el equipo. Luego de varias semanas de incertidumbre por ver qué decisión tomaba el delantero argentino en cuanto a su vínculo con el equipo inglés, se confirmó que continuará hasta el 30 de junio de 2028.

Luego de esta gran noticia para los hinchas de los ‘Ciudadanos’, el DT español se pronunció ante esto y expresó estar contento con la continuidad del ex jugador de River en el equipo que dirige.

Sin embargo, luego de la renovación, Pep Guardiola lanzó fuertes dichos sobre Erling Haaland y Julián Álvarez y dejó entrever que para él es mejor el noruego. Lo cierto, es que el ex entrenador del Barcelona expresó que para el delantero argentino no es tarea fácil luchar por la titularidad ya que se encuentra el ex jugador del Borussia Dortmund como una opción dentro del equipo.

En ese sentido, sostuvo que si bien han jugado juntos, Álvarez “juega en la posición de Erling”, dejando en claro que por eso no es fácil que entre de titular. Estas declaraciones, también dejan en claro que para el DT español el delantero noruego es mejor que el ex River, lo que es un duro golpe ya que hace pocas horas renovó su contrato.

Por otro lado, Guardiola se refirió al desempeño de la ‘Araña‘ y aseguró que es un jugador “con un gran futuro”. Además, destacó su comportamiento tanto fuera como dentro del campo de juego y resaltó lo contentos que están dentro del Manchester City por tenerlo con ellos hasta el 2028.

Asimismo, hizo referencia a su falta de minutos dentro de la cancha y sus constantes suplencias, y llamó la atención al decir que muchas veces él le da más importancia a quienes están en el banco que a los jugadores que se encuentran en el once inicial. Informa Voces Críticas.