No es un secreto para nadie que desde el pasado año y este 2023 no han sido los mejores meses para la familia real británica, ya que han sido bombardeada por las turbulentas declaraciones expuestas por su menor hijo en su documental y en su libro “Spare” donde deja por el suelo a todos los miembros reales, incluyendo al rey Carlos y a su esposa Camila.

Es por ello, que ahora la imagen de la corona ha sido maltratada y si se pudiera hacer una orden real para evitar que las personas del reino vean el contenido manipulador de Netflix, el rey Carlos ya lo hubiera decretado desde el primer día de su cargo.

Y a pesar que no pueda decidir que verá la sociedad británica en su tiempo libre, al menos el monarca británico tiene el control de su casa y habría hecho una descabellada petición a su entorno para que por lo menos, dentro del palacio real no se diga una sola palabra sobre lo más nuevo de The Crown ni mucho menos se hable de lo que ha declarado su hijo y su nuera. Informa Voces Críticas

Petición del rey Carlos que al menos es acatada por la mayoría de la familia, pero no es que tampoco le interese mucho a Camila, William y Kate quienes también salieron salpicados en los dichos de Harry y que han sido expuestos públicamente por la plataforma de Netflix, sin embargo, con los nietos del soberano es muy diferente.

Y es que, al parecer con ellos, se está llevando una vida pública muy diferente a la de William y Harry, ya que los nietos del rey Carlos han tenido pocas participaciones públicas y se les intenta mantener alejados de las cámaras, pero sin embargo, un rumor indica que el rey ha pedido que todos los integrantes de la familia no accedan al contenido de Netflix y así se manipule la imagen de la corona que tienen.

Ante este absurda petición del rey Carlos se espera que los hijos del William y Harry acaten las instrucciones, claro, que no podrán verlo dentro del palacio, pero estando en sus casas libremente podrán acceder al canal que deseen.