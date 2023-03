Erling Haaland se convirtió en el protagonista de la Champions League luego de lograr hacer cinco goles en el partido entre el Manchester City y el RB Leipzig. El delantero noruego se clasificó junto al equipo inglés a cuartos de final de la competencia tras vencer al equipo alemán por 7-0.

Con los cinco tantos marcados, el ex jugador del Borussia Dortmund igualó el récord de Lionel Messi, quien también logró anotar cinco goles en un mismo encuentro de Champions League. Sin embargo, su entrenador, Pep Guardiola, decidió sustituirlo por Julián Álvarez y le impidió superar el récord de la ‘Pulga’.

Lo cierto, es que el cambio se produjo al minuto 63, por lo que el delantero noruego aún tenía chances de convertir más goles y conseguir un récord único en la historia de la competencia. Por esa razón, muchos acusaron a Pep Guardiola de haberlo hecho por el cariño que le tiene a Lionel Messi.

Si bien, cuando el árbitro comunicó que salía Haaland para que entrara Julián Álvarez él no hizo ningún gesto de disconformidad, se conoció que al salir del campo de juego expresó su enojo con su entrenador. Informa Voces Críticas.

Según confirmó el propio Erling Haaland en una entrevista, al salir de la cancha lanzó una furiosa frase contra Pep Guardiola. El noruego le pidió que por favor no lo saque de la cancha y que quería “hacer más goles”. “Pep no me saques del partido”, fue lo que le dijo el delantero del City al DT español.

Sin embargo, Guardiola ignoró el pedido de su jugador y continuó con el cambio para que ingresara la ‘Araña’. Además, en esa misma entrevista, el ex jugador del Borussia Dortmund comunicó las ganas que tenía de hacer un doble hat-trick, por lo que las ganas de superar el récord de Lionel Messi no le faltaban.