La infanta Cristina está en la previa de lo que será la oficialización de su divorcio. Mientras tanto, Iñaki Urdangarin está en pleno romance con Ainhoa Armentia, algo que no fue del agrado de la Familia Real. Sin embargo, pese al mal momento que está viviendo la hermana de Felipe VI, ella ha obtenido un apoyo incondicional.

Además de Juan Carlos I, la infanta Cristina está muy bien contenida por sus cuatro hijos quienes no están en muy buen momento con su padre, porque no le perdonan el mal comportamiento que tuvo contra su madre. Sin dudas, sus fotos con Ainhoa fueron la gota que rebalsó el vaso.

Para Pablo e Irene, los hijos más jóvenes del ex matrimonio, no hay dudas de que la infanta Cristina es quien más está sufriendo esta delicada situación. Por eso, con la intención de que llegue lo mejor posible a junio, cuando firmará el divorcio con Iñaki, han decidido acompañarla en todo momento, inclusive, a pesar de las distancias. Informa Voces Críticas

Otro importante detalle que se reveló sobre la interna familiar es que Cristina exigió que en el acuerdo con Iñaki se agregue una cláusula que no le permita a la nueva novia de su ex conocer a sus cuatro hijos. A la hermana del rey Felipe VI no le interesa que sus hijos estén cerca de esa mujer, por lo que quiere garantías de que se cumplirá su deseo.

Pero, de igual forma, no todas son malas noticias para Iñaki Urdangarin dado que la infanta Cristina se hará cargo de sus gastos más importantes. Además de la mensualidad que brindará a su ex, también pagará una cifra millonaria por haber rechazado escribir su libro de memorias y le dejará propiedades a su cargo, que aumentarán su patrimonio.