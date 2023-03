La reina Sofía no ha llevado una vida fácil junto al rey emérito, Juan Carlos I. Las constantes infidelidades del monarca español han humillado hasta límites insospechados a la actual Reina Madre de España. Recientemente se dieron a conocer los nombres de tres mujeres muy famosas que rondaron al rey emérito.



Sofía no siempre fue una mujer que aceptaba todo lo que su esposo hacía. En sus primeros años de matrimonio, cuando descubrió las primeras infidelidades de Juan Carlos I, ella lo abandonó y se fue a vivir a la India, junto a sus hijos. Pero, su madre la obligó a volver y a cuidar la dignidad de la Familia Real.





Luego de ese fracaso, la reina emérita decidió que volvería a España y que no se divorciaría de su esposo, pero que tampoco volverían a ser el matrimonio que fueron antes. A partir de ahí, Sofía y Juan Carlos I nunca volvieron a tener el típico trato de una pareja. Pero eso no fue todo, porque la reina emérita también prometió venganza. Informa Voces Críticas



Además de ignorarlo por completo, Sofía persiguió a todas las amantes de su esposo y tomó venganza. Según Pilar Eyre, la reina emérita fue la responsable de que el pequeño hijo de Corinna Larsen no ingresara a una prestigiosa institución del Reino Unido. Además, desterró a dos mujeres del palacio, quienes contaban con sus títulos legítimos, porque se habían involucrado con Juan Carlos I.





Inclusive, la reina Sofía se aseguró de ser letal hasta con las mujeres que nunca comprobó si estuvieron o no con el rey emérito, pero que le despertaban grandes dudas. Este es el caso de Marta Chávarri, Tita Cervera y la famosísima Isabel Preysler, quien también tiene un gran prontuario de amores dentro del mundo de las celebridades.