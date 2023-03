Hace unas semanas una nota en el portal de Voces Críticas reseñó la supuesta infidelidad cometida por el príncipe William a Kate con una modelo inglesa. Ahora ha surgido otra alarmante noticia dentro del palacio, y es que al parecer Meghan Markle piensa abandonar al príncipe Harry por una impresionante razón.

No es secreto que desde unas semanas la familia real viene pasando momentos difíciles, y es que últimamente ha habido muchos escándalos entre los integrantes de la corona, en especial con los hijos de Carlos y Diana, quienes se han visto envuelto en graves polémicas que lo han dejado parado alrededor del mundo. Hoy es Meghan Markle quien ha tomado una determinante decisión generando alarma en la realeza.

Al parecer la ex actriz estadounidense piensa dejar solo al hijo menor del rey Carlos en la Coronación por una razón dada por un ex empleado de la princesa de Gales, ya que a raíz de tantos chismes la artista no se siente lo suficientemente valiente o fuerte para estar allí presente, y es que además sería una reunión donde se sentirá súper incómoda tanto para ellos como para la familia real, tras las fuertes acusaciones lanzadas por la pareja hacia la corona británica.

Es bien sabido que la coronación del rey Carlos está pautada para el próximo 6 de mayo, y que a pesar que se le envió la invitación al príncipe Harry y a Meghan Markle para que asistieran aún no han confirmado su presencia para ese día.

Y es que además de las acusaciones del hijo menor de Carlos y de Meghan Markle el rey Carlos les dio otro golpe fuerte a los duques al despojarlos de su única propiedad en Reino Unido, Frogmore-Cottage sin ni siquiera avisarles de lo que haría, poniendo con esa mala actitud más distancia entre ellos.

En virtud de esta delicada situación que viven Meghan Markle y su esposo, es que se espera que decisión tomará Harry en asistir a la coronación de su padre, y si lo hace lo hará sin su esposa por las razones anteriormente dichas.