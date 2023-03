El futuro de Messi es una incógnita, todavía no se sabe si el argentino seguirá en PSG y mucho se especula sobre la duda de donde seguirá su carrera. Sobre esto se animó a hablar Rodrigo De Paul.

El volante de Atlético Madrid y Lionel Messi forjaron una gran amistad desde que este se sumó a la selección argentina. Ambos han mencionado lo importante que fue este lazo para ellos y para el equipo en general.

El capitán de la “Albiceleste” no está pasando su mejor momento en PSG, los resultados del equipo no lo acompañan, los hinchas apuntan contra él y no resuelve su continuidad en París.

Sobre esta situación, Rodrigo De Paul se animó a dar su opinión. En modo de broma, el volante le sugirió a Messi que vaya a Atlético Madrid, que le buscaban un departamento en Madrid para alojarse y hasta que estaba dispuesto a sacarle el dorsal número 10 a Ángel Correa.