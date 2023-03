Semanas atrás, todo indicaba que la renovación de contrato de Lionel Messi con el PSG no iba a llevarse a cabo. Sin embargo, todo cambió en los últimos días, ya que se conoció que el capitán de la Albiceleste se habría reunido con la directiva del equipo parisino para cerrar los últimos detalles para extender el vínculo.

Lo cierto, es que la relación del capitán de la Selección Argentina con los ultras no es la mejor, muchos esperaban que la ‘Pulga’ llevara al París Saint Germain a lo más alto, pero ahora solo pelea por la Ligue 1 de Francia, mientras que quedaron eliminados de la Copa de Francia y la Champions League.

En ese contexto, tanto los hinchas como la prensa francesa son muy críticos con Lionel Messi. Ahora, se sumó a eso Christophe Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998, quien le exigió al ex jugador del Barcelona que revele cuáles son sus intenciones para con el club.

Durante un programa radial, Dugarry sostuvo que quiere que Messi exprese qué es lo que quiere con el PSG, si está contento, que revele detalles sobre el desempeño del equipo o que diga que “ama a este club”, expresó.

Asimismo, la estrella de Francia aseguró que no entiende porque el capitán de la Albiceleste continúa jugando en el club francés ni tampoco por qué el PSG desea renovarle. Tras eso, agregó que las intenciones del equipo parisino para que continúe no tendrían que ver con su rendimiento, ya que el mismo no está al nivel del equipo.

Ante esto, se preguntó si es que Lionel Messi se queda debido al marketing o a las camisetas pero que claramente su rendimiento “no está a la altura”. Opiniones muy fuertes para con la ‘Pulga’, quien evita siempre meterse en polémicas y contestar las críticas. Informa Voces Críticas.