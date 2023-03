Deportes (Redacción Voces Críticas) A continuación te presentamos la agenda deportiva más completa para que disfrutes del fin de semana a pura pasión. En esta nota te contamos todas las propuestas disponibles.

En la siguiente agenda deportiva podrás encontrar todos los deportes a emitirse durante el fin de semana, sus correspondientes partidos y horarios, para que sepas qué ver, a qué hora y por cuál canal.

SÁBADO 18 DE MARZO

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

16:30 Arsenal vs Tigre TNT SPORTS

19:00 Platense vs Def y Justicia TNT SPORTS

19:00 Independiente vs Colón ESPN Premium

21:30 Atl. Tucumán vs Barracas Central ESPN Premium

21:30 Godoy Cruz vs Belgrano TNT SPORTS

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Almeria vs CadizSTAR + / ESPN

12:15 Rayo Vallecano vs Girona ESPN Extra STAR +

14:30 Espanyol vs Celta de Vigo

17:00 Atlético Madrid vs Valencia

SERIE A

11:00 Monza vs Cremonese

14:00 Salernitana vs Bologna

16:45 Udinese vs Milan STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Augsburgo vs Schalke STAR +

11:30 Hoffenheim vs Hertha Berlin STAR +

11:30 Stuttgart vs Wolfsburgo STAR +

11:30 Bochum vs RB Leipzig STAR +

14:30 Borussia Dortmund vs Colonia STAR +

PREMIER LEAGUE

12:00 Aston Villa vs Bournemouth STAR +

12:00 Brentford vs Leicester City STAR + / ESPN

12:00 Southampton vs Tottenham STAR +

12:00 Wolverhampton vs Leeds STAR +

14:30 Chelsea vs Everton STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 Toulouse vs Lille STAR +

17:00 Lens vs Angers STAR +

FA CUP

14:20 Aston Villa vs. Bournemouth STAR + / ESPN

14:45 Manchester City vs Burnley STAR + / ESPN

PRIMERA NACIONAL

15:30 Almirante Brown vs Flandria TYC SPORTS PLAY

16:00 Nueva Chicago vs Agropecuario TYC SPORTS PLAY

16:00 Brown de Adrogué vs Aldosivi TYC SPORTS PLAY

19:00 All Boys vs Guillermo Brown TYC SPORTS PLAY

19:30 Chacarita Juniors vs Club Atlético Mitre TYC SPORTS PLAY

20:00 Tristán Suárez vs Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

21:30 Quilmes vs Estudiantes Caseros TYC SPORTS PLAY

PRIMERA “B”

15:30 Fenix vs Acassuso

15:30 Villa San Carlos vs UAI Urquiza

15:30 Colegiales vs Cañuelas

16:00 San Miguel vs Dock Sud

LIGA NACIONAL

11:30 Oberá vs Obras BASQUET PASS TV TYC SPORTS

21:00 Regatas (C) vs Quimsa BASQUET PASS TV

22:00 Argentino (J) vs Instituto BASQUET PASS TV DIRECTV SPORTS

ROLAND GARROS JUNIOR SERIES

09:00 Semifinales STAR +

SEIS NACIONES

09:20 Escocia vs. Italia ESPN 3 STAR +

11:30 Francia vs. Gales ESPN 3 STAR +

13:45 Irlanda vs. Inglaterra ESPN Extra STAR +

HOCKEY MASCULINO: TORNEO METROPOLITANO

12:00 Banco Provincia vs. Ciudad STAR +

F1 – GP DE ARABIA SAUDITA

13:55 Clasificación STAR +

HOCKEY FEMENINO: TORNEO METROPOLITANO

14:00 GEBA vs. Banco Provincia STAR +

LIGA DE ARABIA SAUDITA

14:30 Al Nassr vs Abha DIRECTV SPORTS

PRIMERA D

15:30 Lugano vs El Porvenir

15:30 Central Ballester vs Dep. Paraguayo

15:30 Centro Español vs Mercedes

TORNEO FEMENINO DE PRIMERA DIVISIÓN

15:30 Boca vs Belgrano

15:30 Independiente vs Estudiantes (BA)

16:00 San Lorenzo vs Huracan

16:00 Rosario Central vs River

SUPER RUGBY AMERICAS

16:00 Cobras Brasil XV vs. SELKNAM ESPN Extra STAR +

ATP 1000 – INDIAN WELLS

17:00 Semifinales masculinas ESPN 2 STAR +

LIGA FEMENINA

19:00 Obras vs. Deportivo Berazategui BASQUET PASS TV

20:00 Quimsa vs. Instituto BASQUET PASS TV

LIGA ARGENTINA DE BÁSQUET

20:00 Libertad vs. Jachal (SJ) BASQUET PASS TV

20:00 Pilar vs. Gimnasia (LP) BASQUET PASS TV

21:00 Colón (SF) vs. Montmartre BASQUET PASS TV

DOMINGO 19 DE MARZO

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

16:30 Gimnasia vs. Estudiantes ESPN Premium

19:00 Boca vs. Instituto ESPN Premium

21:30 Sarmiento vs. River TNT SPORTS

SERIE A

08:20 Sampdoria vs. Hellas Verona ESPN 3 STAR +

10:50 Fiorentina vs. Lecce STAR +

10:55 Torino vs. Napoli STAR + / ESPN

13:50 Lazio vs. Roma ESPN 2 STAR +

16:30 Inter vs. Juventus ESPN 2 STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:50 Ajaccio vs. Monaco STAR + / ESPN

12:50 PSG vs. Rennes STAR +

16:30 Reims vs. Olympique Marseille ESPN 3 STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:50 Betis vs. Mallorca ESPN 3 STAR +

12:00 Osasuna vs. Villarreal ESPN Extra STAR +

12:15 Real Sociedad vs. Elche DIRECTV SPORTS / 1610

14:30 Getafe vs. Sevilla DIRECTV SPORTS / 1611

16:50 Barcelona vs. Real Madrid STAR + / ESPN

PREMIER LEAGUE

10:50 Arsenal vs. Crystal Palace STAR +

BUNDESLIGA

11:20 Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt STAR +

13:20 Bayern Leverkusen vs. Bayern Munich ESPN 3 STAR +

15:20 Mainz 05 vs. Freiburg STAR +

FA CUP

09:00 Sheffield United vs. Blackburn Rovers STAR +

11:15 Brighton vs. Grimsby Town STAR +

13:20 Manchester United vs. Fulham STAR + / ESPN

PRIMERA NACIONAL

15:30 Defensores de Belgrano vs. San Martín

16:00 Atlanta vs Independiente

PRIMERA – NACIONAL

18:10 Temperley vs. San Telmo DIRECTV SPORTS / 1610

PRIMERA “B”

16:05 San Miguel vs. Dock Sud DIRECTV SPORTS / 1610

TC 2000

09:30 Rafaela TYC SPORTS

LIGA NACIONAL

20:00 Unión (SF) vs. Boca BASQUET PASS TV

21:00 Comunicaciones vs. Peñarol BASQUET PASS TV

22:00 Olímpico (LB) vs. San Lorenzo BASQUET PASS TV

CURRIE CUP

08:55 Griffons vs. Cheetahs STAR +

10:55 Griquas vs. Sharks STAR +

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

09:20 Antwerp vs. Charleroi FOX SPORTS

F1 – GP DE ARABIA SAUDITA

10:10 Feature Race ESPN 2 STAR +

13:55 Carrera STAR +

EREDIVISIE

10:25 Ajax vs. Feyenoord ESPN 3 STAR +

12:30 Vitesse vs. PSV STAR +

LIGA SMARTBANK

12:15 Huesca vs. Real Zaragoza STAR +

14:30 Lugo vs. Racing Santander STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

13:00 Alanyaspor vs. Fenerbahce STAR +

COPA AMÉRICA DE FÚTBOL PLAYA

13:15 Semifinal DIRECTV SPORTS + / 1613

15:00 Semifinal DIRECTV SPORTS + / 1613

16:45 Final DIRECTV SPORTS + / 1613

WTA PREMIER – INDIAN WELLS

17:00 Final

FÚTBOL DE PARAGUAY – TORNEO APERTURA

18:00 Olimpia vs Libertad TIGO SPORTS

MAJOR LEAGUE RUGBY

19:00 Rugby New York vs. New England Free Jacks DIRECTV SPORTS / 1614

LIGA FEMENINA

19:00 Obras vs. Deportivo Berazategui BASQUET PASS TV

21:00 Quimsa vs. Instituto BASQUET PASS TV

ATP 1000 – INDIAN WELLS

20:00 Final ESPN 2

LIGA ARGENTINA DE BÁSQUET

20:00 Racing (CH) vs. Ciclista (J) BASQUET PASS TV

20:00 Villa Mitre (BB) vs. Rocamora a las 20.00 BASQUET PASS TV

21:00 Barrio Parque vs. Independiente (SDE) BASQUET PASS TV