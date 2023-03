A pocos meses de la coronación del rey Carlos III y Camila Parker, hay gran preocupación en el Palacio de Buckingham. Es que la popularidad del hijo de la reina Isabel II no remonta y muchas personalidades se han negado a ser parte de uno de los eventos más importantes de la corona. Además, temen otros escándalos que ocasionarían un inevitable fracaso.

La coronación de Carlos será la primera del siglo XXI y por lo tanto eso ya le gran un gran valor histórico, pero también es histórico el rechazo generalizado que está padeciendo el monarca. Una muestra de ello es que varios de los artistas convocados para el gran show se han negado rotundamente a participar. Todos aducen problemas de agenda, pero en el fondo se sabe que es porque no quieren quedar vinculados de ninguna forma con el rey y la monarquía.

A pesar de que desde el Palacio trataron de que la información no trascendiera, se supo de Adele, Ed Sheeran, Robbie Williams, Elton John, Spice Girls, entre otros prefirieron no quedar vinculados al rey Carlos III y Camila Parker. Es que muchos consideran que eso puede atentar contra su popularidad.

Más allá de eso, otra de las grandes preocupaciones de los organizadores del evento que se realizará el 6 de mayo, y durará tres días, es que aparezcan los integrantes del movimiento anti monárquico. El grupo que ha surgido en los últimos meses bajo la consigna “No es mi rey”. Incluso, ya han realizado varios y controversiales ataques contra Carlos y su esposa. Informa Voces Críticas.

Así como ese grupo y los artistas, hay muchos británicos que no ven con buenos ojos al padre de los príncipes Guillermo y Harry y no los respetan ni legitiman como rey. Eso es algo nuevo para la familia real ya que la reina Isabel no padeció ese hostigamiento y era considerada una de las personas más influyentes de Reino Unido. Además, gozaba de una gran popularidad.

A todo esto, hay que sumarle el gran conflicto que Carlos III tiene con su hijo Harry y Meghan Markle. Eso es algo que opaca y genera preocupación en el Palacio. Es que consideran que el rey no podría soportar un nuevo escándalo. Por eso negocian con los duques de Sussex, para evitar cualquier inconveniente. Es que cualquier hecho, por mínimo que sea, podría opacar todo y el rey perdería el poco poder que ostenta ahora.