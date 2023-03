La reina Letizia y el rey Felipe VI conforman un gran equipo cuando se trata de resguardar la información que circula sobre la Familia Real. Sin embargo, la prensa se las ingenia para descubrir aquellos oscuros secretos que ocultan; en esta oportunidad salió a la luz una fuerte discusión que los monarcas tuvieron a causa de la reina.



Cuando el hijo de Juan Carlos I, Felipe VI, se comprometió con Letizia, ella le suplicó que la ayudara a conocer a uno de sus artistas más queridos: Joaquín Sabina. Como es costumbre, Felipe VI no se pudo negar ante el pedido de su futura esposa y organizó una cena con el prestigioso cantante.





Según trascendió, esa velada tuvo de todo: mucho baile, largas charlas y algunas dificultades. El periodista, Jaime Peñafiel, reveló que el artista español tuvo una polémica actitud que no le agradó en absoluto al monarca. Al parecer, Sabina invitó a Letizia a bailar y esto despertó el enojo de Felipe VI. Informa Voces Críticas



Pero eso no fue todo, porque el intérprete español también lanzó un fuerte comentario hacia Felipe VI, en el que le pedía “saca a mi novia a bailar”, como si Letizia no fuera la comprometida del monarca. Esta irreverencia causó más enojo en la pareja de la actual reina de España y trajo una polémica discusión detrás.





Luego de esta velada, la reina Letizia y el rey Felipe VI discutieron por un buen tiempo y hasta habrían tenido la idea de suspender todos sus planes a futuro. Aunque eso finalmente no ocurrió, es sabido que, desde ese momento, Joaquín Sabina no es una personalidad del agrado de la Familia Real.