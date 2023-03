Ya es oficial la asistencia de los hijos de los Príncipes de Gales, William y Kate, los pequeños George, Charlotte y Louis, a la coronación de su abuelo, el rey Carlos III. Su participación será protagónica en la ceremonia del venidero 6 de mayo en la Abadía de Westminster. En California el hijo menor de Carlos y Meghan están muy disgustados por el hecho.

En un principio, solo asistirían los príncipes George y Charlotte, ya que el príncipe Louis solo tiene 5 años. Pero el pequeño es el consentido del monarca de Inglaterra, por lo que fue imposible persuadirlo de no incluirlo en la ceremonia. Y finalmente, asistirán al evento de coronación pautado para este mes de mayo.

Los nietos del rey Carlos III estarán con su abuelo y la reina Camilla cuando se dispongan a abandonar la Abadía, ya finalizando la ceremonia y un poco antes de la procesión de regreso al Palacio de Buckingham. Esta coronación ha sido bastante más sencilla que la de la reina Isabel II en 1953. informa Voces Críticas.

Ahora bien, los hijos de los Duques de Sussex no han sido ni mínimamente nombrados para incluirlos en el protocolo de coronación. Los ya nombrados príncipes, Archie y Lilibeth, no fueron invitados al acto y la excusa fue, inicialmente, porque no habrían niños en la ceremonia, por lo que los padres, Harry y Meghan están bastante molestos.

El itinerario luego de salir de la Abadía, es que los tres niños se unan a sus padres en un carruaje que irá detrás del Gold State Coach, carruaje asignado a los nuevos reyes coronados, donde serán llevados rumbo al Palacio de Buckingham. Dentro de los planes hay varios miembros de la familia real que no están incluídos en las procesiones, tales como, los Duques de Sussex, el Príncipe Andrés y las princesas Beatriz y Eugenia, hijas del Duque de York.

Desde el Palacio han informado que la procesión será mucho más pequeña que la de la Reina Isabel II, pero que será igual de asombrosa y con mucho esplendor. Por último se supo que el Príncipe Harry y su esposa Meghan, han exigido a los organizadores del evento, su presencia en el balcón del Palacio de Buckingham junto a sus hijos, acompañando al resto de la familia real.