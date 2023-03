Amalia de Holanda anunció el año pasado que iniciaría sus estudios universitarios en Ámsterdam en la capital de Holanda. La noticia fue impactante para todos, especialmente para sus padres por romper el protocolo real.

La heredera al trono estudia Política, Psicología, Derecho y Economía. Sus padres decidieron que en vez de estudiar en la residencia como todos los alumnos, le rentaron un departamento en una de las mejores zonas de la capital.

El domicilio está valuado en dos millones de dólares y se ubica en el canal de Singel, cerca de las calles Oude Spiegelstraat y Wijde Heisteeg. Al ser una princesa, la vivienda que alquilaron es lujosa y de primer nivel para que tenga una estancia cómoda.

La cocina tiene unos grandes ventanales que muestran una vista privilegiada de la ciudad. Cuenta con electrodomésticos de grandes marcas que utiliza de vez en cuando.

A pesar de esta gran iniciativa, la princesa Amalia tiene una difícil etapa en la Universidad, ya que recibió amenazas por parte de la mafia. Como consecuencia, solo sale de su casa a clases con seguridad y vuelve inmediatamente por miedo a represalias, informa Voces Críticas.

A pesar de lo lujos que experimenta, la hija de la reina Máxima no los utiliza ya que la vida de estudiante no la vive por estas constantes amenazas. El dinero no hace la felicidad y especialmente para una joven de 18 años que solo quiere vivir la experiencia.