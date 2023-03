Kendall Jenner es una de las modelos internacionales mejor cotizadas del mundo, pero además es una de las mujeres más deseadas. Muy consciente de eso, la hija de Kris Kardashian tiene una gran estrategia para que los hombres caigan rendidos a sus pies.

Desde que se conoció la noticia de que Kendall Jenner está en pareja con Bad Bunny, muchos medios han hecho foco en las relaciones pasadas de la modelo norteamericana y han notado un llamativo detalle que se repite en cada una de ellas.



Al parecer, Kendall Jenner no es muy buena a la hora de las relaciones o, tal vez, no le agrada la idea de mantener vínculos muy extensos; y es que desde hace casi nueves años que la top model tiene un novio diferente cada año. Primero fue por el lado de la música e inició un fugaz romance con Harry Styles, pero eso no llegó a buen puerto y antes del 2015 terminaron su relación. Meses después, Kendall probó suerte con Nick Jonas, pero tampoco estuvieron mucho tiempo unidos.





Un año más tarde, la modelo de Victoria Secret fue vista con Jordan Clarkson, con quien tuvo una relación muy corta y de poca exposición. Sin embargo, Kendall no se rindió y le dio una oportunidad ASAP Rocky, uno de los raperos más famosos de Estados Unidos.

Al igual que en sus anteriores vínculos, esta relación no duró más que algunos meses, debido a que ambos tenían carreras sumamente demandantes. A pesar de eso, Kendall apostó nuevamente al amor con Blake Griffin, quien aún estaba casado y con hijos, por lo que causó una gran polémica.



Como Kendall no estaba muy habituada a protagonizar escándalos decidió terminar la relación y, en el año 2018, probó suerte con el hermano de una de sus mejores amigas, Anward Hadid, con quien compartió varios meses y muchas fiestas y descontrol. Pero, una vez más, eso terminó rápidamente. En el año 2020 la modelo conoció a Devin Booker, quizás, su primer amor de verdad. Informa Voces Críticas





Con el jugador de la NBA se puede decir que Kendall Jenner tuvo mucha más suerte que en sus relaciones anteriores, debido a que estuvieron mucho más tiempo juntos y, de hecho, él llegó a conocer a toda su familia, algo que la modelo no estaba acostumbrada a hacer. Pero este año se supo que terminaron y que ahora la modelo pasó de página gracias a Bad Bunny, con quien ha iniciado un nuevo romance. ¿Le hará lo mismo que a sus ex parejas?