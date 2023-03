“¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo? ¿Dónde están las pruebas??? Ahh, ¡que es todo falso, OK!. Por muchos -introduce dos emoticonos de alerta- que pongan no se crean nada… No vamos a tolerar más inventos para ganar seguidores”, cerró Jorge Messi.

Jorge Messi denies three stories:

▫️ Leo leaving Tuesday session due to problems with Galtier;

▫️ PSG not open to accept Messi’s conditions to sign new deal;

▫️ Messi asking for €600m salary to Al Hilal.

“Fake news — don’t trust them, we will not accept lies anymore”. pic.twitter.com/RVMNZ3yW65

Publicidad

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2023