El príncipe Harry no deja de lado su vida en Inglaterra. Ahora vive en California junto a su esposa y sus hijos pero constantemente piensa en todos los problemas que enfrenta en Reino Unido.

Hace meses se supo que el hijo menor del rey Carlos III, demandó a Associated Newspapers Ltd, editor de Mail on Sunday por un artículo en donde indica que trató de callar su desafío legal por separado. Harry negó que esto haya sido así y afirma que son calumnias.

El equipo de abogados del duque de Sussex presiona a las autoridades británicas para ganar la batalla legal contra la prensa. Quieren dictaminar que un periódico sensacionalista calumnió a la realeza británica sobre la protección policial.

El abogado del príncipe Harry durante una audiencia le pidió al Tribunal Superior de Londres, que anulara la defensa del editor. Dictaminan que los hechos no respaldan al editor ya que el artículo es una opinión honesta lo que provoca la posibilidad que los ex royals ganen la demanda, informa Voces Críticas.

El abogado del periodista dijo que la queja de Harry limitaba la libre expresión y es vital que los medios digan la verdad. Además, confirmó que dijo la verdad en todo momento.

Los padres de Archie y Lilibet perdieron la protección policial de Reino Unido tras la renuncia a la Corona. En caso de solicitar seguridad, deben pagarlo personalmente. Esta grave presión provocaría problemas en el rey Carlos III al intervenir en la justicia.