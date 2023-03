Victoria Federica es una de las integrantes de la realeza más excéntricas. Su fuerte personalidad y sus gustos inapropiados, al menos para la Familia Real, la posicionaron como una de las royals favoritas del público. Sin embargo, ella no es la única que está dispuesta a romper los moldes de la realeza.



Al parecer, las jóvenes realezas están decididas a hacer lo que no hicieron sus padres: ser un poco más rebeldes. Recientemente se conoció la noticia de que hay otra joven que sigue los pasos de Victoria Federica, pero que no es de la Familia Real española. Se trata de Eloisa Van Orange, hija de Constantino y Lorenza de los Países Bajos.





La flamante “Victoria Federica holandesa” es sobrina del rey Guillermo y, al igual que la española, tiene una gran popularidad en redes sociales y algunos negocios interesantes. Eloisa es todo una influencer de moda y estilo. Al igual que la hija de la infanta Elena, la joven royal de Países Bajos tiene miles de seguidores y trabaja creando contenido para Instagram. Informa Voces Críticas



Pero esa no es la única similitud entre las jóvenes realezas. Eloisa tiene una gran ventaja por sobre las hijas del rey Guillermo y la reina Máxima y es que sus papás siempre le dieron total libertad para hacer lo que quiera. Al igual que la española, la sobrina del rey holandes tuvo la oportunidad de elegir qué hacer con su vida.





Otra cosa que tienen en común Victoria Federica y Eloisa de Holanda es que ambas tienen un carácter muy fuerte y una gran personalidad. Al parecer, las jóvenes disfrutan de ser las ovejas rebeldes de la familia y de sus polémicos pero redituables trabajos en redes sociales, que ya le han garantizado fuertes vínculos con grandes marcas de ropa.



Pero eso no es todo en lo que Eloisa ocupa su tiempo. La holandesa marca una gran diferencia en cuanto a Victoria Federica, porque ella lanzó un libro autobiográfico en el que cuenta los detalles más interesantes y extravagantes de su vida que, en su mayoría, incluyen a la Familia Real holandesa.