Aryna Sabalenka, una de las finalistas en Indian Wells, se refirió a la complicada relación que tiene con sus colegas en el circuito debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El vestuario femenino tiene problemas entre las jugadoras rusas y bielorrusas y las ucranianas. Sin ir más lejos, en el comienzo del Masters californiano la ucraniana Tsurenko se negó a jugar contra Sabalenka.

“Creo que la WTA está haciendo todo lo que puede para controlar la situación, pero es evidente que hay tensión entre nosotras. Sigo creyendo que yo no les he hecho nada a los ucranianos y tampoco los atletas rusos y bielorrusos”, se defendió la bielorrusa de 24 años.

Y agregó: “Algunos, como es mi caso, incluso estamos ayudando aunque de forma privada”.

Sabalenka superó a la griega Sakkari y jugará por el trofeo este domingo ante la kazaja Yelena Rybakina (superó a Iga Swiatek).

Unstoppable Aryna 💪@SabalenkaA improves to 17-1 on the season to reach a first Indian Wells final defeating Sakkari 6-2, 6-3.#TennisParadise pic.twitter.com/GGk5GibZQX

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 18, 2023