Se sabe que la ex Reina Sofía de Grecia y el ex Rey Juan Carlos I al no estar enamorados se casaron más que nada por compromiso. El padre del actual Rey Felipe VI siempre estuvo enamorado de Olghina, quien se convirtió en una amor imposible para su vida. Mientras que ella pasó por algo parecido, porque le guardaba su corazón a Harald de Noruega, quien solamente la miraba con ojos de amistad.

De este modo, ambos miembros de la Realeza se casaron en 1962 cuando fueron presentados y, podría decirse, obligados. En los comienzos, el ex Rey Juan Carlos I habría empezado a ser infiel de su pareja desde antes de contraer matrimonio. Cuando la ex Reina Sofía lo descubrió, decidió marcharse con sus hijos e intentó separarse, pero fue frenada por la Reina Federica de Grecia, su madre.

Todo no volvió a ser lo mismo, la Consorte de España tras revelar todo este acontecimiento, se vio obligada a permanecer en el Palacio, pero con algunos cambios. Con la condición de que regresara la madre de la Infanta Cristina, tuvo que ubicarse en otra ala del Palacio Real de Madrid, alejada totalmente de su entonces esposo.

Por el momento nunca se habló de posibles noviazgos o parejas de Sofía dentro de su unión. Sin embargo, siempre hubo rumores de que tendría alguna relación con alguno de sus amigos, quienes muchos de ellos son de figura pública. Uno de los más renombrados sería el viudo de la Duquesa de Alba, con quien su amistad fue reflejada como muy especial.

De quien hablamos es de Alfonso Diez con quien se lo ha visto en varias oportunidades junto a la Reina Sofía, de mandato cumplido. Esta noticia fue revelada por la periodista Pilar Eyre, quien según ella, encontró en su amigo otra vida más allá del Rey Juan Carlos I. Además, comentó que los dos tienen varios puntos en común, como es su afición a la cultura y que son almas solitarias.

Tras los rumores que involucraron a la Reina Sofía y el Alfonso Diez, él tomó la decisión de negar cualquier tipo de acercamiento amoroso. En aquella oportunidad, confirmó ser únicamente conocidos por los eventos protocolares. Si bien, periodistas contaron que ambos solían escribirse cartas, donde ponía muy celoso al ex Rey Juan Carlos I. Y hasta el día de hoy, continúan con su amistad, al igual que los rumores de romance.