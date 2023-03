Sin lugar a dudas, la Infanta Cristina transcurre uno de sus peores momentos junto a Iñaki Urdangarin. Esto se debe a que la pareja ya tendrían un pre acuerdo de sus vidas que firmarán en el próximo mes de julio y buscarán que sus hijos no sean involucrados. La hija de los Reyes de España se quedaría sola porque un familiar más cercano la dejaría en Ginebra.

Como bien habíamos dicho, la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en los próximos meses terminarían su unión matrimonial. El motivo que rebalsó el vaso fue que la hija del Rey emérito Juan Carlos I nunca pensó que el padre de sus hijos le sería infiel. Además, ella se enteró a través de la prensa sobre la nueva relación del ex Duque de Palma, siendo una noticia muy sorpresiva en la Realeza.

Ante esto, la hermana del actual Rey de España, se sintió humillada por su pareja. Allí tomó la decisión de acogerse en Ginebra junto a su hija, Irene Urdangarin, siendo su principal apoyo. A pesar de lo sucedido, la Duquesa de Palma de Mallorca no ha guardado rencor, en varias oportunidades defendió a su entonces esposo e intervino en que sus cuatros hijos no se separaran de su padre y que no le tengan enojo.

Cabe recordar, Iñaki Urdangarin fue condenado a cárcel por el caso Nóos. Sin embargo, Juan Carlos I y la Infanta Cristina podrían haber sido involucrados, pero el peso de la justicia recayó en el deportista en el que su imagen pública es rechazada por la sociedad. Por este motivo, la española de 57 años le pagaría por mes un monto donde no le será necesario trabajar.

La futura separación obligará a Cristina de Borbón en darle una recompensa al ex balonmanista. Uno de los beneficios, aparte del pago mensual, será por la indemnización por dos millones de euros por un libro que rechazó hace unos años sobre su vida y la Casa Real. Y lo último, se reveló que le pondrá a su nombre algunas propiedades de la costa francesa y se hará cargo de los viajes que realice para visitar a sus hijos.

Cristina cada vez más sola

Como si fuera poco, la Infanta Cristina tendrá uno de sus peores veranos ya que después de divorciarse de Iñaki Urdangarin, también su hija la dejará, quedando sola en Ginebra. Se conoció que Irene Urdangarin le comunicó a su madre estudiará en Barcelona. Este pedido se relaciona porque quiere estar cerca de sus hermanos y volver a recuperar sus salidas con amigas.