Antonio Conte brindó una conferencia explosiva e inédita para un entrenador: el responsable del Tottenham cargó contra sus propios jugadores ante la prensa.

Los Spurs empataron 3-3 ante el Southampton después de ir ganando por 3-1 en el cierre del complemento. Y el italiano no perdonó a nadie de los compañeros del Cuti Romero: “Creo que es el momento adecuado para hablar después de esta actuación, para mí esto es inaceptable”.

“Creo que es mejor abordar el problema: no somos un equipo. Somos once jugadores los que salimos al terreno de juego. Veo jugadores egoístas, que no quieren ayudarse y no ponen el corazón”, agregó inmediatamente el ex Juventus, Inter y Chelsea.

Conte fue más allá y excavó en la filosofía del club: “¿Por qué está pasando esto? Porque están acostumbrados aquí, están acostumbrados… No juegan por algo importante, sí. No quieren jugar bajo presión, no quieren jugar bajo estrés. Es fácil de esta manera. La historia del Tottenham es ésta. Veinte años, ahí esta el dueño y nunca ganaron algo, pero ¿por qué? La culpa es solo del club, o de cada entrenador que se queda aquí. He visto a los entrenadores que tenía el Tottenham en el banquillo”.

Y cerró, igual de polémico: “Ahora faltan diez partidos. ¿Alguien piensa que podemos pelear con esta actitud, con este espíritu?, ¿para qué, el séptimo, el octavo lugar? ¿qué? No estoy acostumbrado a pelear por esto. Es responsabilidad de cada uno”.