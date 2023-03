Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación públicamente han dado mucho de qué hablar, y es que, tras la vuelta de la artista a Barcelona de su viaje a Nueva York, tuvo un insólito gesto con los abuelos de sus pequeños que desorbitó al ex jugador y a su nueva novia.

Sucede que tras tantos problemas y fuertes indirectas hacia Gerard Piqué y su entorno, Shakira al parecer ha reflexionado y tuvo un gesto para perdonar a los padres del empresario español y demostrar así que ha cambiado después de presentar en vivo su penúltima canción en colaboración con BZRP Music Sessions53.

Sin duda alguna que este guiño de la autora de Monotonía y otros temas exitosos hacia Montserrat Berbabeu y su esposo enfurecerá en gran manera a Clara Chía, ya que temerá que la colombiana intente conquistar nuevamente a su ex pareja.

Al parecer Shakira no sólo le guardó rencor al exfutbolista por su supuesta infidelidad que hizo a su espalda, sino también a los padres del empresario al no apoyarla en sus peores momentos, más aún cuando su ex suegra la hacía sentir como una hija para ella.

Es por ello que Shakira hace unos meses atrás colocó una bruja en el balcón de su casa que dirigía la mirada hacia la casa de los padres de Piqué, sin embargo, ahora la cantante tuvo un cambio impresionante de actitud para perdonar a los progenitores del español que nadie lo podía imaginar.

Y es que muchos quedaron impactados con el cambio de actitud que tuvo Shakira tras su regreso a Barcelona, y es que la artista finalmente decidió quitar la bruja que estaba en su balcón que se dirigía a la casa de sus ex suegros, presumiendo con esta decisión que ya logró perdonar a los padres de Piqué, ahora se espera que se los permita ver antes de mudarse definitivamente a Miami.